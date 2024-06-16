テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、モダン、北欧カラー···レッドサイズ···1～1.5人掛け（～99cm）あまり使用していませんが背中部分がひび割れがあります。なのでお安く出品致します。取りに来て頂ける方は値段交渉受け付けます！



REDソファ コットマン付き お洒落 - ソファセット



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