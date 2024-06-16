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REDソファ　コットマン付き　お洒落
商品番号 A70986090239
商品名

REDソファ　コットマン付き　お洒落
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、モダン、北欧カラー···レッドサイズ···1～1.5人掛け（～99cm）あまり使用していませんが背中部分がひび割れがあります。なのでお安く出品致します。取りに来て頂ける方は値段交渉受け付けます！
http://narcologia.ru/goods/recommended433090.html
http://narcologia.ru/goods/ordering794779.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate397377.html

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