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【天目／花瓶】花器　壺　フラワーベース　京都　陶芸家　長谷川勇　新品　共箱
商品番号 H78890619490
商品名

【天目／花瓶】花器　壺　フラワーベース　京都　陶芸家　長谷川勇　新品　共箱
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。#■SARISARI_STORE■　です。●商品説明　ご覧いただきありがとうございます。　#■SARISARI_STORE■　です。●商品説明　京都の陶芸作家、長谷川白鳳作の花瓶です。　シックで落ち着きのあるデザインです。　家族が趣味で収集しておりました。　新品未使用品ですが長期自宅保管の商品となりますのでご了承ください。●サイズ　高さ：26㎝　幅：21㎝　内口径：8.5㎝●素材　陶器#■SARISARI_STORE■インテリア住まい小物花瓶　花器　壺　陶芸　陶芸家　作家　フラワーベース　フラワーアレンジメント　生け花　生花　いけばな　茶道　茶道具　茶会　インテリア　和風　和小物　和雑貨　日本製　Madeinjapan　JAPAN　芸術品　工芸品　美術品　陶器　陶磁器　アンティーク　ヴィンテージ　ビンテージ　Vintage　ANTIQUE　骨董品　古美術　なんでも鑑定団　シンプル　モダン　天目　京都　釉彩　和室　床の間　来客　おもてなし　ハンドメイド　手作り　職人
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