ベネリックホビー ムーミンセパレートハウス

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商品詳細
1年ほど前に某通販サイトで24000円で購入しました。ベネリックから販売されていたムーミンハウスです。10年程前の廃盤品で、現在では入手困難です。お部屋が１つずつセパレートできるようになっています。屋根裏にはご先祖様が潜んでいます。サイズ約W17×H19.5×D17cm細かいところまでとても精巧に作られているミニチュアハウスです。☆一番くじムーミンラバーコースターオマケ付き種類···ミニチュア素材···ポリエステル樹脂アクリル塗料
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