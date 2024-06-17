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アンティーク 昭和レトロ ノリタケ noritake ミルクピッチャー
商品番号 T82640882196
商品名

アンティーク 昭和レトロ ノリタケ noritake ミルクピッチャー
ブランド名 オールドノリタケ
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ノリタケ★ミルクピッチャー約W13.5×D9×H6(cm)Noritake-China-月桂樹-M（リボン付）印(1933-1953)刻印リボンのついた月桂樹の柄アンティーク品われかけはありませんが、金の薄れているところがあります丁寧に梱包して発送いたします
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