アンティーク 昭和レトロ ノリタケ noritake ミルクピッチャー

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商品詳細
★ノリタケ★ミルクピッチャー約W13.5×D9×H6(cm)Noritake-China-月桂樹-M（リボン付）印(1933-1953)刻印リボンのついた月桂樹の柄アンティーク品われかけはありませんが、金の薄れているところがあります丁寧に梱包して発送いたします
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