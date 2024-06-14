親子蛙 石像 御影石 庭置物 35kg 送料込 縁起物 無事帰る MR

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商品詳細
おんぶ蛙の石像です。御影石サイズ横幅約32.5cm奥行約38cm高さ約23cm重さ約35kg飾っていた品ですので苔汚れによる変色があります。目立った割れ欠けヒビはありません。画像を確認いただきご理解ご納得いただける方お願いいたします。送料込の品になります。重い品ですので梱包発送たのメル便で発送させていただきます。
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