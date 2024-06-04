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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
商品番号 V53516480741
商品名

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウェーデンの陶磁器メーカー、GUSTAVSBERGのEdvardLindahlによるハンドペイントのフクロウです！幸福を呼ぶ鳥として人気があります♪写真4枚目、小さなひびのようなものがありますが、製作時からなのか、後からついたものかは不明です^^;つくりはしっかりしているので、ここから割れが広がってしまうようなものでは無いかと思います！サイズ目安縦　4.5cm横　5.5cm奥行き6cm【ご注意】こちらは人の手に渡ったUSEDヴィンテージ品です。長い年月を経て写真に映らない細かな傷、擦れ、凹凸などがある場合がございますが「自然の風合い」として、ご理解ください。そのため神経質な方、新品同様のものをお求めの方、ヴィンテージにご理解のない方は入札をご遠慮ください。素材···陶器・磁器テイスト···北欧
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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
GUSTAVSBERG/グスタフスベリ/Edvard Lindahl/エドバルド・リンダル ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg Edvard Lindahl Uggla フクロウ - 北欧雑貨と北欧食器の ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg/グスタブスベリ Edvard Lindahl/Uggla ふくろうウインク ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg Edvard Lindahl Uggla フクロウ - 北欧雑貨と北欧食器の ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg/グスタフスベリ Edvard Lindahl/Uggla ふくろう/ウインク ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg 　　　　　　　　　　　　　Edvard Lindahl/エドワード・リンダール （ふくろう 翼）

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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Gustavsberg Edvard Lindahl Uggla フクロウ - 北欧雑貨と北欧食器の ...

GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
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GUSTAVSBERG グスタフスベリ✩Edvard Lindahl✩フクロウ
Edvard Lindahl】ウインクするフクロウのオブジェ《Gustavsberg》 | ...

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