スワロフスキー干支 うし

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スワロフスキーの吉井宏氏デザインのうしの置物です。専用箱付きシリーズで集めておりましたが、趣味が変わりましたので出品いたします。新品、未使用ですが、商品確認と写真をとる時のみ開封いたしました。あくまで、人の手に渡ったものです。ご理解いただけるかた、探されている方いかがですか！他の干支も出品しております。スワロフスキースワロフスキークリスタル干支