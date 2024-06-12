ナルミ　カップソーサー　6客　未使用

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NARUMI カップ&ソーサー 6客の値段と価格推移は？｜27件の売買データ ... NARUMI カップ&ソーサー 6客の値段と価格推移は？｜27件の売買データ ...

お値下げしましたナルミ絵柄と薄いブルーに盛り上がりの地模様が綺麗なカップソーサーです。デザインも綺麗です。未使用で保管品です。底に微かな置き汚れがあります。金彩に極微かなくすみのあるところがあります。目立つ程ではありません。保管品ですので、細かいところを気になさらない方、よろしくお願い致します。サイズ カップ口径8.8㎝ 高さ8㎝ソーサー直径15.9㎝ 高さ2.6㎝元箱はありませんので他の箱で発送させていただきます。ノリタケロイヤルアルバート