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ナルミ　カップソーサー　6客　未使用
商品番号 P16826241408
商品名

ナルミ　カップソーサー　6客　未使用
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしましたナルミ絵柄と薄いブルーに盛り上がりの地模様が綺麗なカップソーサーです。デザインも綺麗です。未使用で保管品です。底に微かな置き汚れがあります。金彩に極微かなくすみのあるところがあります。目立つ程ではありません。保管品ですので、細かいところを気になさらない方、よろしくお願い致します。サイズ　カップ口径8.8㎝　高さ8㎝ソーサー直径15.9㎝　高さ2.6㎝元箱はありませんので他の箱で発送させていただきます。ノリタケロイヤルアルバート
http://narcologia.ru/goods/organization779262.html
http://narcologia.ru/goods/procurement359133.html
http://narcologia.ru/goods/competitive310981.html
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