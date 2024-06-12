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ガラス製 水槽
商品番号 M40109935762
商品名

ガラス製 水槽
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラス製水槽サイズ高さ45cm口径15cm底部分口径27cm金魚を飼育していました。品名等が書いてあったシールが見えなくなってしまいました。中古品です商品的にご理解いただける方はご検討よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant825982.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture377341.html
http://narcologia.ru/goods/assessor25903.html
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