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商品詳細
ガラス製水槽サイズ高さ45cm口径15cm底部分口径27cm金魚を飼育していました。品名等が書いてあったシールが見えなくなってしまいました。中古品です商品的にご理解いただける方はご検討よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant825982.html
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