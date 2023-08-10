ナルミ☆NARUMI☆カップ\u0026ソーサー　6客セット

☆ナルミNARUMIカップ\u0026ソーサー6客セットボーンチャイナ可憐な絵柄、ブルーのお色が大変美しいコーヒーカップのセットになります。家族より不要とのことで出品しました。箱はありません。使用頻度少なく美品ですが、カップ内部に小さな汚れ？があるものが2つありました。(とても小さいですが、元々の傷？なのか拭いても取れませんでした)自宅の棚で保管してました。割れないよう丁寧に梱包して発送いたします。



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