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ナルミ☆NARUMI☆カップ\u0026ソーサー　6客セット
商品番号 P17318470264
商品名

ナルミ☆NARUMI☆カップ\u0026ソーサー　6客セット
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ナルミNARUMIカップ\u0026ソーサー6客セットボーンチャイナ可憐な絵柄、ブルーのお色が大変美しいコーヒーカップのセットになります。家族より不要とのことで出品しました。箱はありません。使用頻度少なく美品ですが、カップ内部に小さな汚れ？があるものが2つありました。(とても小さいですが、元々の傷？なのか拭いても取れませんでした)自宅の棚で保管してました。割れないよう丁寧に梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/mythic930835.html
http://narcologia.ru/goods/preference337938.html
http://narcologia.ru/goods/recommended263290.html

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