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- 月見布袋 10号 高岡銅器 七福神 置物 定価36,300円
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商品詳細
月見布袋10号高岡銅器七福神置物になります。財運や夫婦円満、子宝など多くのご利益がある布袋尊です。鉄製・定価36,300円16.5×19×30cm詳しくは「高岡銅器のページ」よりご確認いただけます。https://www.takaokadouki.net/商品案内/置物/合金置物ｐ152-ｐ165/小傷や汚れこそあるものの欠けや大きなダメージなどはありません。神経質な方は入札をお控えください。
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月見布袋 10号 高岡銅器｜株式会社竹中銅器
月見布袋 10号 高岡銅器 七福神 置物 定価36,300円 | www.quintanormal.cl
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