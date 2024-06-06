ワインラック　ボトルホルダー

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アイアン素材のボトルホルダーです。アンティーク調でところどころサビなどもあります。なお、ワインは見本です。早く処分したいので1ヶ月ほどでの出品とさせていただきます。早い者勝ちです。また、分からないことがございましたら、お気軽にコメントしてください^_^＊写真は実物をスマホで撮影しております。多少の色誤差はご了承ください。＊素人平置き寸法です。多少の誤差はご了承ください。＊あくまでも古着となりますので小さな汚れの見落としがある場合もございます。神経質な方はご遠慮願います。初期キズ、初期不良対応不可。気にならない方のみご購入ください。#釣り人#アンティーク#ワインボトル