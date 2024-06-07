ティファニー ヴィンテージ ステンドグラス 四季のウィンドウ ユニオン教会

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#全てのステンドグラスはこちらからルイス・C・ティファニーヴィンテージステンドグラス夏/サマー四季のウィンドウユニオン教会グラスマスターズトロントカナダスタジオファブリルガラスバカラサンルイクリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館カナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったカナダのトロント・ステンドグラス社がルイス・C・ティファニーの再現として作成されたProctorMemorialWindow:Summer（プロクター・メモリアル・ウィンドウ・サマー)です。オリジナルの作品はアメリカ、バーモント州のプロクターのユニオン教会(UnionChurch)にある四季のウィンドウのうちの一つ(夏)です。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。フレームの右端に、TorontoStainedGlass1993Madein/faitauCanada 左端にはSummerLCTiffanyUnionChurchProctorVermontc1928と書かれています。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。こちらの作品は壁にかける用の穴とチェーンが上部についていますので様々な用途に利用していただけます。カナダにあるトロント・ステンドグラス社はアメリカにあるグラスマスターズ社と同様に、ニューヨークのメトロポリタン美術館をはじめ、多くの美術館や博物館から注文を受け様々なショップで販売されていました。【寸法】幅 26.6cm×15.8cm【状態】フレームに時代的な小傷は御座いますが、非常に美しい状態です。(ヴィンテージの御品です)