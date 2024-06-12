観音 菩薩 銅製 仏像 台付　彫刻 置物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク

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ご覧いただきましてありがとうございます。・観音菩薩様の美しい像です。・キリッとした表情で品のある御顔だと思います。・材質は真鍮、黄銅製だと思います。・底部に刻印があり調べたとこによれば、貞観元年とあるようです、画像にてご確認くださいませ。・古い物だと思いますので、経年による、キズ、変色等あります。・置物としても良いと思います。・中古品であるという性質をご理解くださいませ。・現状渡しになりますので、画像にてよくご確認の上ご判断くださいませ。・サイズは高さ台含め約39cm、重量台含め約6.5kgです。・祈願をされる方、又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろ しくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度 に御考え下さいませ。・落札者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。