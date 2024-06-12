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STUDIO 010 (スタジオマルトウ) パスタプレート　2枚　柄違い
商品番号 P67805631240
商品名

STUDIO 010 (スタジオマルトウ) パスタプレート　2枚　柄違い
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特記:無し付属:無し(本体のみ)直径28cm、高さ3cm。Aboutstudio010業務用食器を手掛ける株式会社丸東が運営するブランド。料理が映えるデザインに重点を置いています。【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.Ⅰーひ056)(N30812)(商品NO.1653)勤労うー特価‼️4980円→4480円のご奉仕。
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