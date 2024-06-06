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- 新品 ジミンパパカフェ メグネイトマグカップ緑＆ショップ袋
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商品詳細
先日、メグネイトで購入してきました。メグネイトオリジナルシールの付いたショップ袋も同梱させて頂きますm(__)m発送方法は普通郵便を予定しております。あまり送料が変わらない場合はメルカリ便に変更させて頂きますm(__)mショップ袋はクルクル丸めてカップの中に入れさせて頂きます。#メグネイト限定品#ジミン
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