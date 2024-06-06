箱付き】極美品◎Baccarat ドラゴン 龍 クリスタル インテリア 置物 ...

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✅フォロー割あります詳しくはプロフィールをご覧ください✨○アイテム【Baccaratバカラ】クリスタルフィギュアオブジェペーパーウェイト龍竜ドラゴン置物インテリア雑貨※箱付き○サイズ高さ 約10cm幅 約15cm平置き実寸。※素人採寸なため、多少の誤差はご了承ください。※上記通り採寸しておりますので、サイズが合わない等の対応は承りません。○状態特に大きく目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です(^^)○カラークリア○素材クリスタルガラス○配送簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂きます。畳みジワはご容赦ください。※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。※商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願い致します。※お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。※本商品以外の写真の品は付属いたしません。気になることがあればお気軽にお問い合わせください。◎購入先：ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品管理番号Y5786