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アヌビス神　フィギュア　置物　高さ39cm
商品番号 K38187079345
商品名

アヌビス神　フィギュア　置物　高さ39cm
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エジプトのアヌビス神の置物です。アヌビスヒューマン（LL）高さ（台座付）約39cm台座サイズ：12×17cm外箱サイズ：　タテ16×ヨコ25×高さ46cm20年ほど前に購入し、ずっと箱にしまっておりました。高さもあり、迫力があって、目をひく置物です。ほぼ未使用ですので目立つキズ等はありませんが、自宅保管しておりましたので、ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします。匿名配送大きいため、送料と手数料で1500円以上かかりますので、お値下げ交渉はご容赦ください。
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