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ヴィンテージワークスVINTAGE WORKS ベルト　DH5644 ブラック
商品番号 J46538944459
商品名

ヴィンテージワークスVINTAGE WORKS ベルト　DH5644 ブラック
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック未使用品ですがケースはございません。レザー製品ですので多少の小傷がございます。バックルのくすみなどは元々の加工によるものです。そのあたりご了承ください。お値下げ不可でお願いします。表記サイズ27/68長さ84cm(バックル含めず)幅3.5cm7穴ロットナンバー105077
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