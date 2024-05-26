ヴィンテージワークスVINTAGE WORKS ベルト DH5644 ブラック ...

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素材···本革カラー···ブラック未使用品ですがケースはございません。レザー製品ですので多少の小傷がございます。バックルのくすみなどは元々の加工によるものです。そのあたりご了承ください。お値下げ不可でお願いします。表記サイズ27/68長さ84cm(バックル含めず)幅3.5cm7穴ロットナンバー105077