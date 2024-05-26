T・MBHtakuyamadebyhandElephantLeatherlongwallet葉合わせエレファント象革長財布素材表:象革内側牛革size約175×90（mm）color本体BLACK黒レフィルWHITE×BLACK白黒定価118,000円おそらく使用回数5、6回で使用期間も短く、使用感もあまり感じられない美品です。状態は写真にてご確認下さい。希少なエレファント（象）革を表革、内側にはノブレッサカーフを使ったTMBH別注パーソナルオーダー品となります。大容量で使いやすい「葉合せ札入れ」取り外し可能なリフィルが付き、カードをまとめて入れることができます。見た目のコンパクトさからは想像もできないほど大容量で、片側には100枚のお札が収まるほどです。T・MBHはSTRASBURGOストラスブルゴやその他セレクトショップにて、代表であり職人の岡本拓也氏によるオーダーイベントもやっていました。同じく同ショップでの取り扱いのあるCISEIシセイチセイ等お好きな方にも。



美品 T・MBH takuya made by hand 葉合わせ 象革 長財布 | eclipseseal.com



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葉合せ（はあわせ） | TAKUYA MADE BY HAND



T.MBH TMBH 象革 葉合わせ 札入れ 紺 | labiela.com



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