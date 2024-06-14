【agnes b.】レザーナローベルト　France製

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【即決◎早い者勝ち！ 20時間以内配送】プロフィール必読 2つ以上購入で5%OFF！ 値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラック生地:本革状態:ダメージ、破れ無し2次市場にも出回ることが少ないアニエスベーのナローベルトになります。本場のフランス製になります。オークリーのロゴのようなバックルになっておりスタイリッシュなデザインでカッコ良いです。レザーの状態も良く、大きなダメージや汚れもないためこれから重宝できます。シンプルなデザインのため色んなファッションに合わせていただけます。珍しいアイテムですのでこの機会にぜひ。◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型) SIZE ベルト全長 85cm ベルト幅 2.5cm #s_shop#メンズ #古着 #ヴィンテージ