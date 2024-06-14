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【agnes b.】レザーナローベルト　France製
商品番号 J70665091381
商品名

【agnes b.】レザーナローベルト　France製
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即決◎早い者勝ち！　20時間以内配送】プロフィール必読　2つ以上購入で5%OFF！　値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラック生地:本革状態:ダメージ、破れ無し2次市場にも出回ることが少ないアニエスベーのナローベルトになります。本場のフランス製になります。オークリーのロゴのようなバックルになっておりスタイリッシュなデザインでカッコ良いです。レザーの状態も良く、大きなダメージや汚れもないためこれから重宝できます。シンプルなデザインのため色んなファッションに合わせていただけます。珍しいアイテムですのでこの機会にぜひ。◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型)　SIZE　ベルト全長　85cm　ベルト幅　2.5cm　　#s_shop#メンズ　#古着　#ヴィンテージ
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