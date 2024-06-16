✨1988年製✨ハーレーダビッドソン　Tシャツ　スタッド　激レア　イーグル

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✅ブランドHarley-Davidsonハーレーダビッドソン前面に「Freodom=奴隷からの解放」という意味の古英語がプリントされております。また、文字の上にスタッドのようなものがあり、一つも欠けておらず、デザイン、状態共に最高の一点です。✅表記サイズXL✅平置き採寸着丈:64cm身幅:50cm肩幅:49cm袖丈:16cm✅状態全体的に使用感及び色褪せがございますが、ビンテージの雰囲気でかっこいいです。古着なので写真でのご判断よろしくお願い致しますm(__)m✅注意事項古着につき、神経質な方はトラブルの原因になりかねますので、ご購入をお控えください。