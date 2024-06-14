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ポケモンWCS2023 ラプラスキャップ2種セット
商品番号 L67084118887
商品名

ポケモンWCS2023 ラプラスキャップ2種セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂き、ありがとうございます。また他の商品との同時購入で多少お値引き可能ですのでご相談ください。【商品詳細】ポケモンWCS2023のラプラス帽子2種セットとなります。おおよその状態は写真をご確認頂ければと思います。【梱包】防水用に袋に入れ宅配用ビニールorダンボールに入れて発送します。場合により紙等の緩衝材であまり動かないようにする予定です。あくまで人の手に渡ったモノであり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。
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