Thom Browneトムブラウン　マフラー

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●商品名トムブラウン マフラー●サイズ：全長約174センチ、幅約29.5センチ（素人採寸のため多少の誤差はご遠慮ください）●素材ウール100%何年か前にセレクトショップで購入し、1シーズン使用し、クローゼットにて保管していました。整理のために出品します。●その他、注意事項：・即購入可能です。・型崩れが問題になる商品でない限り、小さく折り畳んで発送します。畳皺はご容赦ください。・返品、交換の対応は出来ませんのでご理解下さい。・神経質な方はご購入をお控え下さい。・タバコ吸いません。ペット飼っていません。