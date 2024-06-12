HERMES エルメス　ネクタイ　FN-19

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HERMES (エルメス) ネクタイ ネイビー サイズ:- 未使用品



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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルーご覧いただきありがと御座います、❤️必ずプロフィールをご確認ください❤️とても綺麗なブルーのエルメスネクタイです。結び目の箇所にシミが有りますが、破れ擦れなどはありません。色:ブルーサイズ：長さ 152ｃｍ 大剣 9ｃｍ 小剣 4ｃｍ※若干の誤差につきましてはご容赦ください。⭐️必ずご確認ください、コンディション：※8、9枚目の写真 結び目の箇所に結びシミが有ります。※リユース品になりますので、神経質な方は慎重にご検討ください。❤️この他にも素敵なネクタイを取り揃えております。是非、下記をクリックしていただきご覧ください。#めるめる24ネクタイ#タイ#値下げ#仕事#ビジネス#フォーマル#プレゼント#スーツ#ブレザー#100602530