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ドルチェ\u0026ガッバーナ　ベルト
商品番号 W72820436155
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウンバックル裏に経年劣化がありますが、着用時には気にならないと思いますバックル含む長さ約110cm幅3.5cm穴12個(うち7個は自分で開けました)#ドルガバ#ドルチェアンドガッバーナ
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