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新品未使用 ナイキスニーカーNIKE DOWNSHIFTER 12 定番カラー
商品番号 C29065219720
商品名

新品未使用 ナイキスニーカーNIKE DOWNSHIFTER 12 定番カラー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２４時間以内に発送！即購入OK!デザインがシンプルなスニーカーですので、なんにでも合わせやすい定番のスニーカーです。◼️サイズ27cm◼️ブランドNIKEナイキ◼️商品名NIKEDOWNSHIFTER12◼️品番DD9293001◼️素材合成繊維＋合成樹脂ソール：ゴム底◼️状態新品未使用※箱潰れているところがあります。
http://narcologia.ru/goods/update869895.html
http://narcologia.ru/goods/response617942.html
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