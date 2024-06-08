新品未使用 ナイキスニーカーNIKE DOWNSHIFTER 12 定番カラー

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商品詳細
２４時間以内に発送！即購入OK!デザインがシンプルなスニーカーですので、なんにでも合わせやすい定番のスニーカーです。◼️サイズ27cm◼️ブランドNIKEナイキ◼️商品名NIKEDOWNSHIFTER12◼️品番DD9293001◼️素材合成繊維＋合成樹脂ソール：ゴム底◼️状態新品未使用※箱潰れているところがあります。
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