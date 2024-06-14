【希少】VERSACE/ヴェルサーチ 2つ折り財布 ブラック メデューサー

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【新品•未使用】VERSACE/ヴェルサーチ2つ折り財布ブラックメデューサー ●参考価格：69,000円国内サイト比較●カラー：ブラック●素材：レザー●サイズ・縦:3.5cm横:8.5cm厚み:2.5cm●付属品・VERSACE純正ボックス・専用保存袋●状態：新品/未使用●当ショップについて・取扱い商品は全てブランド直営店や正規品取扱店にて買付を行っております。・海外からの発送ではなく、日本国内にて検品・発送を行なっております。