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美品✨エルメス　クロコダイル　フレミング　二つ折り　札入れ　レザー　ブラック
商品番号 W21575331479
商品名

美品✨エルメス　クロコダイル　フレミング　二つ折り　札入れ　レザー　ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 20,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ：縦幅18.5cm横幅10.5cmマチなし●素材：レザー●状態:内側劣化あり●付属品：なし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●管理番号0025308250169
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http://narcologia.ru/goods/influenza185493.html
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