28th スタッズ 長財布 新品 CUNE

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商品詳細
コメント、購入前に必ずプロフを最後までお読みください他にもCUNE出品中です！#先プロCUNE上記のタグからぜひご覧ください【商品名】ウサギスタッズロングウォレット28th【状態】新品【カラー】ブラック【サイズ】タテ10.5ヨコ19マチ2.5【素材】表地/牛革裏地/牛革スタッズ/合金【定価】63,800円木箱入り、ステッカー付き
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