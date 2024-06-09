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新品未使用【リーボック×ブラックアイパッチ】コラボ★クラブC★29cm
商品番号 N35180559282
商品名

新品未使用【リーボック×ブラックアイパッチ】コラボ★クラブC★29cm
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ReebokCLUBCSYN【BLACKEYEPATCH】リーボッククラブCSYNCOREBLACK/FTWRWHITE/VECTORREDGX11401985年にテニスシューズとして誕生したReebokの名作【CLUBC】。モデル名にある【C】は、【Champion】の略であり、発売当初はクラブチャンピオンというネームで親しまれておりました。発売当時からテニスシーンでも活躍し、その汎用性の高さからデイリーユースでも親しまれ、今なおワールドワイドで愛され続けている名作。東京を代表するファッションブランド「BlackEyePatch（ブラックアイパッチ）」によってデザインされた一足です。CLUBC85をベースに、サイドにゴールドカラーのロゴテープをプリント。デイリー使いもしやすい1足。商品番号：GX1140カラー：コアブラックヒールの高さ：2.5cmプラットフォームの高さ(cm)：1.5cmヒールの形：フラットヒールつま先の形状：ラウンドクロージング：レースアップ重さ：321.0gシーズン：2021年秋冬素材：合成皮革/合成底※光の当たり具合や閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。新品未使用品になりますが、保管品ですので細かいキズや汚れなど見落としありましたらご容赦くださいませ。箱は付属しません。アクリルキーホルダーが付属します。
http://narcologia.ru/goods/peroration436515.html
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