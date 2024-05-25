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Stussy 90’s USA Tシャツ
商品番号 X19071950049
商品名

Stussy 90’s USA Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋のJAMで購入したstussyの90’sのアメリカで作られたTシャツです。人気があり、値段や価値が年々上がってるとのことです。購入後一度も着用していないため、傷や汚れは見当たりませんが、あくまで中古品であるということを理解して頂ける方のみ購入お願い致します。
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