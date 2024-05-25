Stussy 90’s USA Tシャツ

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古着屋のJAMで購入したstussyの90’sのアメリカで作られたTシャツです。人気があり、値段や価値が年々上がってるとのことです。購入後一度も着用していないため、傷や汚れは見当たりませんが、あくまで中古品であるということを理解して頂ける方のみ購入お願い致します。