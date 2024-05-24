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WTAPS ダブルタップス プリントTシャツ 半袖 ホワイト メンズXS
商品番号 L20737754040
商品名

WTAPS ダブルタップス プリントTシャツ 半袖 ホワイト メンズXS
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『\"ANSI\"-usedshop-』ストリート、デザイナーズやモード、裏原、アメカジ、ヴィンテージ（70s、80s、90s）などの古着からバッグやシューズ、アクセサリーまで幅広いジャンルのアイテムをメンズレディース問わず取り揃えています。⚫︎フォロー割⚫︎もありますので、お時間ありましたらプロフィールの方ご覧下さい！【商品カテゴリー】#ansi_all_items←全商品一覧#ansi_mens←メンズ一覧#ansi_mens_tops←トップス#ansi_mens_tshirts←Tシャツ◉詳細◉ダブルタップスのプリントTシャツ。胸とバックに遊び心あふれるプリントが施され、ボディは独自のbllinkボディを採用しています。◉素材◉コットン100%◉状態◉多少の使用感ありますが、全体的に綺麗なコンディションです！◉サイズ◉表記：XS肩幅：36身幅：41着丈：51袖丈：18(cm/平置き後身頃より採寸)分からないことがありましたらお気軽にコメント下さい！A0020★★★★★フォロー割★★★★★フォロー後にコメントを頂くと、\"一律300円\"値引きします！遠慮せず、気軽にお待ちしております！★★★★★★★★★★★★★
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