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- 専用✴︎未開封品 小橋建太 プロレスフィギュア プロレスリングNOAH キャラプロ
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商品詳細
専用のため他の方は購入をお控え下さい。未開封品 小橋建太 プロレスフィギュア プロレスリングNOAHキャラプロ 絶対王者 GHCチャンピオンベルト付きブリスター未開封ですが自宅保管の中古品とご理解下さい。ブリスターには擦れや汚れ、シミ等、傷みがあり、本体には経年による劣化があると思われます。送料無料。宅急便で送るため日時指定が可能です。#キャラプロ#小橋建太#プロレスリングNOAH#プロレスフィギュアジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
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∞◆【未開封フィギュア/プロ格ヒーローズ3】小橋建太(黒パンツ)Kenta Kobashi/小橋健太/NOAH/プロレスリングノア/全日本プロレス - ろめろすぺしゃるsince2006
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