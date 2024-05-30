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Sportswear製 ゴーストバスターズ Tシャツ
商品番号 J21240361856
商品名

Sportswear製 ゴーストバスターズ Tシャツ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Sportswearの旧タグボディのゴーストバスターズのロゴキャラプリントのTシャツです。恐らく映画公開時の80年代のものでしょうか。古いものなので、それなりのこなれた感はありますが、穴や破れ等ひどいダメージはない状態です。カラー：ネイビーサイズ表記：LARGE※下記実寸をご参照ください肩幅（肩から肩の直線距離）：45センチ身幅（脇の下から脇の下の直線距離）：50センチ着丈（背中側の襟下から裾まで）：64センチ検索用アメリカ製ビンテージヴィンテージアメカジ古着70s80s90sキャラアメコミマシュマロマンミシュランチャンピオンラッセルヘインズフルーツオブザルームヘルスニットエンジニアードガーメンツRRLパタゴニアノースフェイスリーバイスグレゴリーVANS
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