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ルイヴィトン　タイガ　折財布　ポルトフォイユ アメリゴNM　黒　aq8448
商品番号 E70305028208
商品名

ルイヴィトン　タイガ　折財布　ポルトフォイユ アメリゴNM　黒　aq8448
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 26,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON　ルイヴィトン　タイガ　ポルトフォイユアメリゴNM2つ折財布M62045　メンズ[サイズ]約W11×H9.5×D2cm[素材]タイガ[付属品]保存箱[色]アルドワーズ　ブラック[状態]［SA］タイムレスなスタイルと優れた機能性を兼ね備えたコンパクトなデザインの財布「ポルトフォイユ・アメリゴNM」。ジーンズのバックポケットにもすっきりと収まるスリムなサイズが魅力です。仕様：11.5x9.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）仕様：クレジットカード用ポケットx8ファスナー式コインケース札入れコンパートメントチケットやメモ用フラットポケットx2IDや写真用クリアポケット　定価：￥108,900※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
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