ルイヴィトン　タイガ　折財布　ポルトフォイユ アメリゴNM　黒　aq8448

LOUISVUITTON ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユアメリゴNM2つ折財布M62045 メンズ[サイズ]約W11×H9.5×D2cm[素材]タイガ[付属品]保存箱[色]アルドワーズ ブラック[状態]［SA］タイムレスなスタイルと優れた機能性を兼ね備えたコンパクトなデザインの財布「ポルトフォイユ・アメリゴNM」。ジーンズのバックポケットにもすっきりと収まるスリムなサイズが魅力です。仕様：11.5x9.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）仕様：クレジットカード用ポケットx8ファスナー式コインケース札入れコンパートメントチケットやメモ用フラットポケットx2IDや写真用クリアポケット 定価：￥108,900※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革



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