貴重1点物 HYDE着用 WHO'S GONNA SAVE US PV バンダナ

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HYDE着用クラブノイズバンダナです。WHO'SGONNASAVEUSミュージックビデオPVの衣裳で着用していたものです。間違いなく本物です。値下げいいね待ちは不要です。こちらからは大幅に下げることはございません。1度のみ首巻きで着用したのみです。クリーニング済み。今では入手不可のレア物です。探していた方いかがでしょうか。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊L'Arc〜en〜CielL'Arc-en-CielラルクラルカジノラルクアンシエルハイドhydeロエンroenVAMPSグッズツアーグッズスイッチブレードSwitchblade81°K.A.ZオブリビオンダストOblivionDustカズLGBルグランブルー14thaddictiongundaイフシックスワズナインルグランブルーロエンRoenifsixwaznineLGBL.G.BKmriiケムリハロウィーンハロウィンハロパ黒執事シエル