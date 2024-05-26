sale【新品・未使用】adidasオリジナル⭐︎スーパースターフューチャーシ…

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アディダスオリジナルスーパースターフューチャーシェルメーカー希望小売価格:(税込)15400円カラー ホワイト×オレンジ×ブラックサイズ 27.5cm新品未使用・紙タグ付き品番:FX5553品名:adidasoriginalsアディダス オリジナルスSSTFUTURESHELLスーパースターフューチャーシェル素材表記甲:合成繊維/ゴム底:ゴム底※照明等により、掲載写真と実物商品のお色味が若干、異なる場合がございます。ご了承下さいませ。1970年代にバスケットボールシューズとして誕生したスーパースター。80年代にはヒップホップアーティストたちの間で人気を集め、現在ではスニーカーヘッズのみならず多くの人たちの定番シューズとして親しまれている名作。今作は、フューチャリスティックなデザインで刷新。コンテンポラリーなカラーと素材を大胆に取り入れ脱正統を図りつつ、基本的な仕様を残すことでクラシカルなシルエットも保っています。パッケージ箱にプチプチで補強梱包して発送致します！！新品未使用ですが自宅保管ですので予めご了承の上、ご検討ください。#24時間以内発送#即購入OK#アディダス#アディダスオリジナルス#スーパースターフューチャーシェル