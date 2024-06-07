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FAIRFAX カシミアマフラー
商品番号 T52809798495
商品名

FAIRFAX カシミアマフラー
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェックカラー···グレー素材···カシミヤ　FAIRFAXのカシミアマフラーです。10年以上前に購入しました。ドレスアップした時に着用するつもりでしたが、あまりそういう場面がありませんでした。3回ほどの着用になります。長さは1m70cmになります。18000円で購入したと記憶しています。
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