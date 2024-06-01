GODANE クロコ革メンズ財布

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商品詳細
商品の詳細説明ブランド名GODANE【ゴダン】サイズW(幅)約11cm×H(高)約10cm色■クロコ革:Black(ブラック)■天然クロコダイル(カイマン種)インサイドビックスキン■ラウンドジッパー開閉式■小銭入れ×1(ホック開閉式仕様札入れ×2■ポケット×2■カード入×5生産国日本
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