ザノースフェイス　メンズ27㎝防寒ローカットブーツ

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メインカラー···グリーンスニーカー型···ローカット(Low)27㎝付属品…替え紐あります。つま先、履き口部分擦れキズあり。防寒、防水、撥水に力を発揮してくれます。街でも山でも気軽に履けます。これからの季節に最適かと思います。アウトドア、キャンプに活躍してくれます。自宅保管になります。ご理解いただきご購入、ご検討くださいませ。素人出品につき返品お値下げは受け付けておりません。