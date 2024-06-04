シルバニアファミリー☆ももいろウサギの赤ちゃん☆

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お下がりでいただきましたが、こちらでは一度も遊ばなかったため出品します。特に汚れは見当たりません。プチプチに包み封筒に入れて発送予定です。素人検品、自宅保管の中古品としてご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。