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シルバニアファミリー　ももいろウサギの赤ちゃん
商品番号 S44548659495
商品名

シルバニアファミリー　ももいろウサギの赤ちゃん
ブランド名 シルバニアファミリー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お下がりでいただきましたが、こちらでは一度も遊ばなかったため出品します。特に汚れは見当たりません。プチプチに包み封筒に入れて発送予定です。素人検品、自宅保管の中古品としてご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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