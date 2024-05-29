新品　コーチ　メンズ　フラグメントケース　ミニウォレット　コインケース　ブルー

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閲覧ありがとうございます(^^)キャッシュレス決済中心の方でしたらメインウォレットとしてコンパクトにお使い頂ける人気のジップカードケース・フラグメントケースです！在庫ございますので即購入OKです!!【品番】C4280【カラー】ブルー【サイズ】約横12.5cm×縦8cm×厚み0.5cm【素材】レザー【状態】新品未使用【付属品】ケアカード、プライスタグ、ショップ袋、保存袋【購入先】アメリカコーチアウトレット☆写真は光の加減、お使いのモニターなどにより実物の色と異なる場合があります。☆新品未使用品ですが、革製品には使用には問題のない小さなシワ、押し跡等がある場合もございます。不良品ではなく革製品の特長になります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。☆国内コーチ直営店でアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。☆迅速、丁寧なお取引心がけております。宜しくお願い致します。