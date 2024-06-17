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商品詳細
☆ポールスミス長財布☆ミニアウトドアコラージュ☆定価¥36300☆百貨店にて購入しました。☆3回程の使用で自宅保管しておりました。☆美品だと思います。☆大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか札入れ×1カード入れ×10(その他ポケット有)小銭入れ×1中国製※本製品には牛革を使用しております。天然皮革の為、摩擦や水分付着により色落ち、色移りすることがあります。※汗や湿気等水分を含んだ衣類等との摩擦、密着による色落ち、色移りにも十分注意してください。※水濡れした場合は柔らかい布で叩くように水分を取り除き陰干ししてください。※使用頻度によりプリントの色褪せの可能性があります。※強い摩擦が集中することで、革の表面が削れ、プリントが薄くなったり、剥がれたりする場合があります。※長時間、光に当たると黄変する可能性があります。ライトの近くでのディスプレイや、直射日光下でのご使用はお控えください。#chan86#ポールスミス#長財布
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