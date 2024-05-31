【新品未使用】ELDORESO(エルドレッソ) Lips Cap

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商品詳細
ELDORESO(エルドレッソ)LipsCap(型番:E7006211)となります。・カラー···ブラック・サイズ:M・頭囲56〜62cmの間で調節可能・高さ12cm、ツバ4cm・素材:ナイロン100%、別布:ポリエステル100%友人のイベント懸賞でいただきましたが、似合いそうにないので出品します。芯がないタイプなので、軽くつぶして発送させていただきます。以下、商品説明です。ユーモラスなグラフィックをフロントに大きく刺繍した、インパクトのあるアイキャッチなデザインのランニングキャップです。一見するとスポーツアイテムとはわからないような6パネルのBBキャップを、ランニングなどのアクティビティに対応できるようにアレンジを加えて仕上げた、ELDORESOが得意とするシリーズです。
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ELDORESO(エルドレッソ) Lips Cap (E7006211) | circle AOMORI
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