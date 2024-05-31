ガンゾ長財布シェルコードバン　ホーウィン社製

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商品詳細
小傷はありますが、裂け・ひび割れはありません。張りと艶があり、製法もしっかりして、良い品だと思います。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/unusable594074.html
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