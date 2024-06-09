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【幻の逸品】アーカイブ　ADER ERROR アーダーエラー　Tシャツ　メンズ
商品番号 N69860142608
商品名

【幻の逸品】アーカイブ　ADER ERROR アーダーエラー　Tシャツ　メンズ
ブランド名 アーダーエラー
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト定価25300肩幅…63身幅…63着丈…88袖丈…25ADERERROR19ssArrayteeアーダーエラー　Tシャツ　ロングtシャツ　メンズ　レディース　ユニセックス　カップル　げんじ　コムドットやまとプリントで遊び心を演出した半袖Tシャツです。前身頃は小さなプリントでシンプルにまとめつつ、後身頃は多彩なプリント使いが目を引くデザインとなっています。さらりとした肌触りで着心地も良く、デイリーユースにおすすめなアイテムです。＜ADERerror＞2014年スタート。韓国のソウルで1人のデザイナーではなく、インテリアデザイン、ファッション、建築、金融など、さまざまな分野から集められた、約20人の匿名のデザイン集団からなるブランド。「ニアミスな存在」をスローガンに掲げてユニセックスなウェアを提案する＜ADERerror＞は、頻繁に目にするにもかかわらず見落としがちな日常着を、新しい視点から見直してリメイクします。あっさりしたラインのミニマリズムと若さ溢れる反抗精神をユニークに融合する独自の表現は、鮮やかな原色系の色使い、抽象的なグラフィック、深遠な視覚イメージ、不合理なスローガン、自由奔放なスタイリング。
http://narcologia.ru/goods/plaque419207.html
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