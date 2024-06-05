剣持刀也 サンリオ クッション 缶バ ラバスト



にじさんじ×サンリオキャラクターズ第2弾】ダイカットクッション 剣持刀也



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にじさんじ×サンリオキャラクターズ第2弾」2021年7月30日(金)12時より ...



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人気タイトル···にじさんじにじさんじ剣持刀也さんのサンリオコラボグッズです。【商品内容】クッション バラ売り3500円缶バッジ7個 バラ売り各1200円ラバーストラップ2個 バラ売り各1500円すべて開封済みではありますが比較的綺麗な状態で保存してあります。素人管理ですので気にされる方の購入は推奨しません。にじさんじ剣持刀也二期生サンリオポチャッコROF-MAO