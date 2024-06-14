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ボッテガヴェネタ　二つ折り財布　ネイビー
商品番号 K21220389631
商品名

ボッテガヴェネタ　二つ折り財布　ネイビー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年から約3年使用しました。愛用していただける方、よろしくお願いします☆本場イタリアで購入しましたが、写真のとおり、傷、ほつれがございます。
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