ニューヨークハット NEW YORK HAT レザー ワークキャップ

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商品詳細
ニューヨークハットNEWYORKHATMADEINU.S.A.アメリカ製USA製米国製レザーワークキャップ帽子ブラック黒GenuineLeather本革タグ付きサイズ表記L/XLタグ付き未使用品ですが…小傷、シワがあります。画像をご確認ください。お探しの方、よろしくお願いします。
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